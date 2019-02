Cathy Hummels wird verbotene Werbung auf Instagram vorgeworfen.

Quelle: dpa

Der Anlass der Klage: Hummels hat Werbeverträge mit mehreren Modefirmen. Diese Beiträge kennzeichnet die frühere Moderatorin entsprechend als "bezahlte Partnerschaft". Der Verein hat sie wegen 15 Postings verklagt, bei denen dieser Hinweis fehlte. Im Juli hatte Hummels in einem dieser Fälle eine Abmahnung akzeptiert, in den übrigen Fällen aber will sie die Sache bis zum Ende ausfechten, weil diese Beiträge nach Angaben ihrer Anwälte nicht mit Gegenleistungen verbunden waren. Der Verein hat neben Cathy Hummels mehrere weitere

Influencer verklagt, darunter Fitness-Model Pamela Reif.