Jedes Gamer-Jahr besteht aus Fixpunkten. Erst kommen die Neuankündigungen der Spielemessen E3 und Gamescom, die einem den Mund wässrig machen. Im Jahresverlauf lauern Vielspieler dann auf die Fortsetzungen ihrer Lieblings-Spieleserien. Und zu guter Letzt folgt die Weihnachtssaison, in der die Industrie versucht, ihre Blockbuster rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum zu bringen. Auch 2017 ist das nicht anders: "Call of Duty World War II", "Assassin's Creed Origins" oder "Wolfenstein 2: The New Colossus" liegen pünktlich zum Start der Geschenkesaison in den Regalen.