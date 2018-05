Den Wandel in den USA durch die Präsidentschaft von Donald Trump betrachten Union und SPD als große Herausforderung. Antworten darauf will man "mit Dialog und verstärkten Kooperationsangeboten". Neben dem Weißen Haus will man sich weitere Ansprechpartner suchen, in der Administration, im Kongress, auf Bundesstaatenebene. Auch der gesellschaftliche Dialog soll intensiviert werden. Außerdem pochen Union und SPD auf faire und belastbare Handelsbeziehungen zu den USA. "Protektionismus ist nicht der richtige Weg", heißt es im Vertrag.