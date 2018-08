Zu wenig Fachkräfte gibt es etwa am Bau, in der Logistik, in der Pflege oder im Gastgewerbe - aber laut DIHK-Report auch im Maschinenbau und bei IT-Dienstleitern. Seit Jahren gibt es vor allem in den sogenannten MINT-Fächern einen Mangel. So berichtete der Branchenverband ZVEI, fast alle Elektro-Unternehmen hätten Probleme, genug Mitarbeiter mit Fachwissen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (MINT) zu gewinnen.