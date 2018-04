Fuhr: Meiner Meinung nach ist das archaisch in uns drin, dass wir auf der einen Seite fasziniert sind von dem Fremden. Aber dass wir gleichzeitig auch Angst davor haben. Aus dieser Ambivalenz heraus entsteht die Lust, sich in andere Welten hineinzuversetzen. Die Erweiterung unserer sozialen Kontakte wird durch die Medien technisch bedient. In der gesamten Debatte, was in den sozialen Netzwerken passiert, kommen wir nicht um soziologische Tatsachen herum.



heute.de: Geht das nicht zu Lasten unseres Entdeckerdrangs?



Fuhr: Aktuell schon, denn wir sind enttäuscht worden. Die großen Erwartungen, dass durch die digitalisierte Welt ein herrschaftsfreier Diskurs möglich ist, sich die ganze Welt friedlich zusammenschließt und Revolutionen gestartet werden können, haben sich nicht erfüllt. Es geht eher um Machtbeziehungen. Das lernen wir durch Facebook und den Wert der eigenen Daten.