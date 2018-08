Die meisten kennen Quidditch nur als spektakulären Flug-Ballsport aus den Harry Potter-Büchern. Aber das Spiel gibt es auch in echt. Quelle: ZDF

Zwar mangelt es nach wie vor noch an fliegendem Putzgerät, doch am Boden hat sich der Harry-Potter-Sport Quidditch tatsächlich zu einer anerkannten Sportart entwickelt. Inzwischen gibt es auch in vielen deutschen Städten eigene Teams, 2016 fand in Frankfurt am Main die offizielle Weltmeisterschaft mit internationaler Beteiligung statt. Rekordsieger ist übrigens nicht wie zu erwarten England, sondern sind die USA, wo es an vielen Universitäten eigene Mannschaften gibt.