Es bleibt ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Premierminister, berichtet ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann aus London. "Es ist die achte Abstimmung, die er hier verliert. Und er hat als Reaktion gesagt, er sei per Gesetz nicht gezwungen, eine Verlängerung des Brexit-Prozesses zu verhandeln. Allerdings gibt es den Brief mit dem er um Aufschub bittet schon. Und zwar wird er das im Namen des Parlamentes tun. So sieht es momentan aus. Bis heute Abend um Mitternacht muss dieser Brief abgeschickt sein. Schickt er ihn nicht ab, befindet er sich im Konflikt mit dem Gesetz."



"Boris Johnson hat angekündigt, dass er nächste Woche die Gesetzgebung rund um den Deal auf den Weg bringen möchte - am Montag oder Dienstag. Theoretisch ist es möglich, die gesamten Gesetze, die an diesem Deal hängen, noch vor dem 31. Oktober durchzubekommen und eventuell sagt die EU: 'Ja, wir genehmigen eine Verlängerung. Wenn ihr vorher fertig seid, könnt ihr auch vorher austreten.' Das haben sie bei Theresa May auch schon mal gemacht. Theoretisch ist das also möglich. Praktisch allerdings wird es bei diesem sehr gespaltenen Parlament sehr schwierig sein, diese ganzen Gesetze mit einer Mehrheit zu verabschieden."