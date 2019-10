Hintergrund: Jahrelang war die Pkw-Maut für Ausländer ein Wahlkampfschlager der CSU. 2020, rechtzeitig vor der nächsten Bundestagswahl, sollte sie nun endlich kommen, nachdem schon Scheuers Vorgänger Alexander Dobrindt es vier Jahre lang vergeblich versucht hatte. Ende 2018, unter Zeitdruck und an einem Sonntag, vergab das Bundesministerium den Zuschlag zur Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut – noch bevor über eine Klage Österreichs vor dem Europäischen Gerichtshof entschieden war. Noch bevor es also Rechtssicherheit gab, ob die Pkw-Maut überhaupt eingeführt werden kann. Für die Firmen nicht so dramatisch: Sie hatten sich in den Verträgen bei Scheitern einen Schadensersatz des zwölffachen fiktiven Jahresgewinns sichern lassen. Insgesamt eine Summe von rund 500 Millionen Euro. Geld, das jetzt der Steuerzahler aufbringen muss.