In der Präambel heißt es, es sei "an der Zeit" die bilateralen Beziehungen "auf eine neue Stufe zu heben". Angesichts der Bedrohungen, die sich Europa ausgesetzt sehe, müssten die Volkswirtschaft und Sozialmodelle besser auf einander abgestimmt und die Völker näher aneinander gebracht werden. Das auch deswegen, weil die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland "unverzichtbares Element" der Europäischen Union sei. Die deutsch-französische Zusammenarbeit, solle die "Einheit, die Leistungsfähigkeit und den Zusammenhalt Europas" fördern. Kurz: Man möchte wieder Motor in Europa sein.



Das war in jüngster Zeit immer seltener der Fall gewesen. Macrons Vorschläge nach einem Eurozonen-Budget, einem gemeinsamen Verteidigungsfonds oder einer gemeinsamen Digitalsteuer für US-Konzerne wie Google, Facebook und Co. stießen in Deutschland meist zwar auf verbales Wohlwollen. Konkret unterstützt wurde Macron aber von Kanzlerin Angela Merkel nicht. Die Idee, mit einem Elysée-Vertrag 2.0 den Beziehungen neues Leben einzuhauchen, gibt es indes schon seit 2013, von dem damaligen französischen Präsidenten Francois Hollande.