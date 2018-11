Vier Tage nehmen sich die Bundestagsabgeordneten Zeit, um den Haushalt für das kommende Jahr zu beraten. Ab heute, 10 Uhr wird nach und nach jeder Etat der einzelnen Bundesministerien beraten, bis am Freitag das Haushaltsgesetz verabschiedet werden soll. Für gewöhnlich ist jeder Etat im Haushaltsausschuss vorberaten worden, so dass mit großen Änderungen nicht zu rechnen ist. Es geht aber generell darum, dass ein Minister im Plenum sagt, wofür er das vom Steuerzahler zur Verfügung gestellte Geld ausgeben will. Und dass die Opposition sagen darf, was sie davon hält. Traditionell ist am zweiten Tag der Etat der Bundeskanzlerin an der Reihe. In der so genannten Generaldebatte danach geht es um eine Aussprache zur Regierungspolitik von Kanzlerin Angela Merkel. Das ZDF überträgt die Debatte live ab 9 Uhr.

Bildquelle: dpa