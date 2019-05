Bei einem Treffen in seinem Büro im September 2016 erinnerte sich Sessions an eine Äußerung Kisljaks, wonach "die russische Regierung empfänglich für Trumps Schmusekurs im Wahlkampf" im Umgang mit Moskau sei. Keiner der Teilnehmer könne sich aber an Gespräche über eine Wahleinmischung oder eine Bitte erinnern, dass Sessions Informationen an Trump übermitteln möge. Kisljak habe Sessions für weitere Unterhaltungen über Beziehungen zu Russland zu einem Essen in seine Residenz eingeladen. Doch habe dessen Mitarbeiterin ihm davon abgeraten, die Einladung auszunehmen.