Was ist an Halloween problematisch?

In den vergangenen Jahren gab es rund um Halloween eine Vielzahl von Zwischenfällen, bei denen aus dem spaßigen Gruseln Sachbeschädigungen, Gewalttaten oder Nötigungen wurden. Das zwischenzeitlich aufgetretene Phänomen der für Angst und Schrecken sorgenden Horrorclowns flaute zwar ab. Doch ältere Jugendliche und junge Erwachsene sorgten an vielen Orten in Gruppen für Ärger. Besonders in Großstädten gilt Halloween deshalb als ein Brennpunkttag für die Polizei.