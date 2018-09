- "ZDF in ..." ist ein Bürgerprojekt des ZDF, das im Mai gestartet ist.

- Ein ZDF-Team wohnt, lebt und arbeitet vier Wochen lang in einer Stadt in Deutschland.

- Mannheim ist die zweite Stadt nach Cottbus.

- Im Fokus: Die Themen, die die Menschen vor Ort beschäftigen.

- Das Team ist vor Ort ansprechbar und auch per Mail zu erreichen: zdfin@zdf.de