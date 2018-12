Die Konferenz dient in erster Linie der feierlichen Annahme des Migrationspaktes. Theoretisch könnte Widerspruch von Delegationen zu einer Abstimmung über das Dokument führen. In diesem Fall wird mit einer hohen Zustimmung gerechnet. Nach der Annahme geht der Beschluss wieder zurück zur finalen Billigung an die UN in New York.