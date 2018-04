Mit "Hartz IV" wird das "Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" bezeichnet. Dieses wurde zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation von einer Fachgruppe vorbereitet, die vom früheren VW-Manager Peter Hartz geleitet worden ist. Hartz IV war das Herzstück der Agenda 2010, einem Konzept zur Reform des deutschen Sozialsystems und Arbeitsmarktes, das von 2003 bis 2005 von der aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen gebildeten Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) umgesetzt wurde.



Das 2005 in Kraft getretene Gesetz legt fest, welche finanziellen Ansprüche Menschen auf Arbeitslosengeld haben, wenn sie erwerbsfähig, aber längere Zeit ohne Arbeit sind. Dieses Geld heißt "Arbeitslosengeld II", abgekürzt ALG II, oder in der Umgangssprache auch "Hartz IV". Die beschlossenen Regelungen sollen dazu beitragen, möglichst viele Menschen in Arbeit zu bringen. Der Grundgedanke des Gesetzes lautet: Fördern und Fordern.