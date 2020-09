Nicht viel. In weiten Teilen entspricht er dem Vertragswerk, das schon Theresa May mit der EU aushandelte. Neu sind vor allem die Regelungen, die Nordirland betreffen. Die unter den Brexitiers so verhasste Backstop-Regelung ist vom Tisch. Sie hätte Nordirland dauerhaft in einer Zollunion mit der EU gehalten, falls zwischen Republik und Nordirland keine Regelung zur Schaffung einer Grenze ohne Kontrollen gefunden worden wäre. Der neue Deal sieht nun eine ziemlich dialektische Lösung vor: Nordirland bleibt grundsätzlich in einer Zollunion mit dem Vereinigten Königreich. Aber es wendet für alle Waren und Produkte, die nach Nordirland kommen und weiter in die EU gelangen könnten, die Zoll- und Binnenmarktregeln der EU an. Das gilt so lange, bis EU und Großbritannien ein umfassendes Freihandelsabkommen geschlossen haben, das Zölle zwischen beiden Seiten komplett abschafft.