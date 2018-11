Was nach einer ernsthaften Alternative für die Zukunft klingt, ist in Deutschland bisher kaum bekannt. Vorreiter der Phagentherapie sind Georgien und weitere Teile der ehemaligen Sowjetunion. Bereits seit den 1930er Jahren werden dort bakterielle Infektionen in Instituten mit Viren therapiert. Der georgische Bakteriologe Georgi Eliava gründete das erste Institut in Tiflis und entwickelte die Therapie gemeinsam mit dem kanadischen Entdecker der Phagen, Felix Hubert d'Herelle. Weil die Sowjetunion zunächst keinen Zugriff auf Antibiotika hatten, bauten sie die Phagenforschung aus. Heute gibt es in Tiflis die weltweit größte Phagenbank. In den letzten Jahren sind die Patientenzahlen enorm angestiegen. Menschen aus der ganzen Welt suchen Hilfe in den Therapiezentren in Georgien.