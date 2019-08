Wer Fleisch isst, schadet dem Regenwald - auch wenn es sich nicht um ein brasilianisches Steak handelt. "Natürlich hat auch unser Handeln in Deutschland viel mit dem Verlust des Regenwaldes zu tun", sagt der Professor für Welternährungswirtschaft an der Universität Göttingen, Matin Qaim. "Zum Beispiel importieren wir große Mengen Soja als Futtermittel für unsere Rinder und Schweine, und der steigende Sojaanbau trägt in Brasilien mit zur Regenwaldrodung bei." Tom Kirschey vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) sagt: "Wir haben, auch wenn wir regional produziertes Fleisch konsumieren, immer auch brasilianischen Regenwald mit auf dem Teller."