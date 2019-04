Hobbygärtner können auch versuchen, ihre Nachbarn für den Insektenschutz zu begeistern. Mit Nisthilfen für Wildbienen etwa können sie anschaulich zeigen, welche Vielfalt selbst im heimischen Garten herrschen kann. Von den über 550 Wildbienenarten in Deutschland lassen sich etwa 40 Arten mit selbstgebauten Nisthilfen auch in den eigenen Garten locken. Einfach zu bauende Nisthilfen können mit Hilfe von senkrecht angebrachten, markhaltigen Pflanzenstängeln, Schilfhalmen, Bambusröhrchen oder in Hartholz gebohrte Röhren hergerichtet werden. Bestimmte Wildbienen-Arten, die für gewöhnlich gern Abbruchkanten besiedeln, bevorzugen als Quartier auch künstlich gestaltete Mini-Steilabhänge oder aus Lehm gefertigte Mini-Wände.