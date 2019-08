Der Kokainkonsum sorgt nämlich auch für massiven Waldverlust in den Produzentenländern. Besonders betroffen ist Kolumbien, zusammen mit Peru der weltgrößte Produzent der Droge. Die dort für den Koka-Anbau gerodete Fläche stieg im Jahr 2017 auf 49.416 Hektar. Zudem ist der Drogenanbau nach Erkenntnissen der Heinrich-Böll-Stiftung in Bogota in 17 der 59 ökologisch geschützten Nationalparks vorgedrungen. Menschenrechtler und Umweltschützer, die sich diesem Anbau in den Weg stellen, sind in Lebensgefahr. In den vergangenen zwei Jahren wurden Hunderte Aktivisten in Kolumbien ermordet.