Erst am Wochenende hatte die SPD einen Fünf-Punkte-Plan zur Migrationspolitik vorgestellt. "Geschlossene Lager für Migranten in Nordafrika" hatte die Partei dort eindeutig abgelehnt. Juso-Chef Kevin Kühnert erinnert seine Partei an den Beschluss. Die SPD habe geschlossenen Lagern eine deutliche Absage erteilt - und zwar egal, wo: "Ob in Nordafrika, an der europäischen Außengrenze oder in Passau", sagt er der Deutschen Presse-Agentur.