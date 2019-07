Wer im Internet surft, sich in den sozialen Netzen bewegt oder ein Smartphone benutzt, dessen persönliche Daten sammelt Facebook. Die Daten von Facebook-Mitgliedern kann der Internet-Konzern dabei leichter einer konkreten Person zuordnen als die von Nicht-Mitgliedern. Verarbeitet werden aber alle Daten eines jeden Netz-Nutzers. Wann der Nutzer welche Webseite aufgerufen hat und was er sich dort anschaute, wird genauso erfasst wie seine Aktivitäten in den sozialen Netzwerken. Mit wem er auf Facebook oder Instagram kommuniziert, wer welche Posts oder Bilder liked, wer in diesen Netzwerken wen kennt - Facebook weiß es.



Aus den auf Facebook und Instagram hochgeladenen Bildern, Texten oder Videoclips kann sogar die politische Einstellung oder die sexuelle Orientierung des Nutzers berechnet werden. Facebook ortet Smartphones und weiß, wo sich welcher Netz-Nutzer gerade aufhält.