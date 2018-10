Allerdings wuchs der Druck auf die Parteivorsitzende in den vergangenen Wochen. Bundesweit liegt die CDU in den Umfragen nur noch bei 25/26 Prozent. Die Wahlverluste in zweistelliger Höhe in Hessen und Bayern wurden der Großen Koalition in Berlin und damit auch ihr angelastet. In Hessen wurden das für sie persönlich auch messbar: Es gab einen Merkel-Malus. Gerade einmal 14 Prozent der Wähler hatten in Hessen laut der Forschungsgruppe Wahlen angegeben, dass das Ansehen der Kanzlerin bei der Landtagswahl hilfreich ist. 2013, bei der Wahl zuvor, waren es noch 70 Prozent.