Der Makel an Webers Kandidatur für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten ist der Umgang seiner Fraktion mit der ungarischen Fidez-Partei von Viktor Orban. Um gewählt zu werden, könnte Weber auf die Stimmen der Fidesz angewiesen sein. Die EVP hatte am Mittwoch beschlossen, Fidesz nicht auszuschließen, sondern die Mitgliedschaft bis auf weiteres auszusetzen. Danach gefragt, beteuerte Weber, dass er das Amt in diesem Fall nicht annehmen wolle. Er wolle aus der Mitte heraus in die Zukunft. Anlass für den Ausschluss ist die Lage des Rechtsstaats in Ungarn und eine anti-europäische Plakatkampagne. Was am Ende passiere, so Weber, "liegt in den Händen der Wähler".