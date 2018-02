Nahles muss jetzt den innerparteilichen Erneuerungsprozess steuern und eine Idee entwickeln, wofür die Partei eigentlich steht, wohin sie denn will. Nach der Bundestagswahl hatte sie noch in Richtung Union gesagt, von nun an bekämen sie "in die Fresse". Nun muss sie die Fraktion im Bundestag leiten, mit der Union kooperieren und die GroKo verteidigen, während sich gerade der Parteinachwuchs nach einem Linksruck und klarer Kante sehnt.