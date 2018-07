Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir unsere eigene Souveränität nur mit Europa in der Welt verteidigen können. Olaf Scholz

Europäische Ankerzentren hält Scholz derzeit für wenig realistisch. Dazu bräuchte man afrikanische Staaten, die mitmachten. Bisherige langjährige Verhandlungen seien gescheitert. Es sei nicht absehbar, "dass jemand in den nächsten Tagen seine Pier für eine Landung zur Verfügung stellt". Viele seien auch lange und weit unerkannt gereist. "Viele zäumen jetzt das Pferd von hinten auf. Man müsste eigentlich erreichen, dass da mehr Kooperation passiert." Und man dürfe auch nicht vergessen, dass es dabei immer um Menschen und Rechte gehe. Ziel müsse bleiben, eine "gute Lösung" zu finden. "Deutschland hat das auch berechtigt gefordert. (...) Trotzdem werden wir am Ende einen Weg finden müssen, wie wir eine gemeinsame Strategie bekommen."



Scholz begrüßte das Engagement von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der Kanzlerin, auch zu einer neuen Wirtschafts- und Finanzpolitik, sieht aber kein "Geschäft" darin über Zusagen für Hilfe in der Flüchtlingsfrage. Das würde er auch nicht mitmachen. Dennoch sei die Zusammenarbeit wichtig. "Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir unsere eigene Souveränität nur mit Europa in der Welt verteidigen können." Es gebe fast kein Thema, dass noch alleine lösbar sei. So hingen etwa Lösungen zum Thema Flucht, Migration, Arbeitsmarkt, Wohlstand - eigentlich die gesamte Zukunft - vor einer guten Zusammenarbeit in Europa ab.