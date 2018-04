Jetzt ist er der Neue erste Mann Bayerns: Der bayerische Landtag hat Markus Söder am Freitag zum Nachfolger von Horst Seehofer gewählt. In der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Söder" gibt er sich pflichtschuldig: "Meine Lebensaufgabe ist Bayern. Ich bleibe da und habe keine Ambitionen auf Berlin." Söder will im neuen Amt seinem Stil treu bleiben und künftig nicht unbedingt leiser auftreten. "Man ist als Ministerpräsident für alle da, aber man darf trotzdem Meinung und Haltung haben", sagt Söder. Das sei das, was die Leute erwarten würden - "klare Haltung, klare Positionen". Das werde er "in angemessenem Stil" auch weiter vertreten. Insgesamt sehe er sich "mehr als Macher und Kümmerer".