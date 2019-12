Autoexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler schätzt, dass durch diese Transformation in den kommenden Jahren zwischen fünf und zehn Prozent der Stellen wegfallen könnten - konkret wären das zwischen 20.000 und 40.000 im dann neu entstandnenen Großkonzern. "Allerdings, das hat man bei Opel gesehen, geschieht das in der Regel sozialverträglich, über Abfindungen und Regelungen zum Vorruhestand." Pieper sieht Opel gerade durch die Rosskur, die das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren durchlaufen hat, in einer vergleichsweise guten Stellung im geplanten Großkonzern. "Bei Opel ist die Hauptarbeit getan, man ist wieder gut aufgestellt. Ich glaube, im Endeffekt überwiegen die Chancen, dass es bei Opel positiv weitergeht."