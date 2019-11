Immerhin, in der so festgefahrenen europäischen Migrationspolitik wäre das ein Fortschritt. Anfang Oktober sagte Seehofer beim Treffen der Innenminister, die Einigung sei seit dem 23. September in Kraft: "Wenn ein Schiff vor der italienischen Küste erscheinen würde, würden wir nach dieser Vereinbarung von Malta verfahren." Doch dann rettete die "Ocean Viking" am 18. Oktober 104 Menschen vor der libyschen Küste - und wartete und wartete und wartete. Erst nach zwölf Tagen wiesen die italienischen Behörden dem Schiff am Dienstag einen sicheren Hafen zu. Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" hatte am vergangenen Samstag Dutzende Menschen gerettet und wartet immer noch auf die Erlaubnis, in einen Hafen einzufahren.