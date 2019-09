Da argumentierten Kandidaten auf dem rechten Flügel, dass Judäa und Samaria - der biblische Name für das Westjordanland - ein integraler Teil Israels seien. Kandidaten auf der Linken warnten, dass es schwerwiegende Folgen hätte, hier keinen palästinensischen Staat zu respektieren. Das Ergebnis, so ihr Argument, wäre ein einzelner Staat mit mehrheitlich palästinensischen Bewohnern, die ein Stimmrecht forderten - was das Ende des Israels als jüdischer und demokratischer Staat bedeuten würde.



Netanjahus Hauptrivalen im jetzigen Rennen haben die Annexionsankündigung als Wahlkampfmasche abgetan, sich aber nicht inhaltlich gegen sie gewandt. Sie haben außerdem ein viel härteres Vorgehen gegen die im Gaza-Streifen regierende radikalislamische Gruppe Hamas angekündigt: Netanjahu sei in diesem Punkt viel zu weich, sagen sie.