Vor allem Reisende in Ostdeutschland können sich über mehr Verbindungen freuen. In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen stockt die Bahn das Zugangebot auf und schafft zusätzlich mehr Halte und Umstiegsmöglichkeiten. So sollen beispielsweise Pendler zwischen Cottbus und Leipzig acht Minuten schneller sein.



Aber auch Reisende aus entlegeneren Regionen sollen besser an das Bahnnetz angeschlossen sein. Zwischen Brandenburg und Magdeburg wird die Abendverbindung erleichtert, zwischen Wittenberge und Neuruppin fährt der Regionalexpress auch am Wochenende im Stundentakt. Auch auf Strecken von und nach Hamburg werden der Takt und die Kapazität der Züge erhöht. Betroffen sind die Verbindungen nach Büchen in Schleswig-Holstein und nach Schwerin.