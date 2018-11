Ein vorherrschendes Thema dürfte die Imam-Ausbildung in Deutschland sein. Bislang gibt es hierzulande fünf Zentren für Islamische Theologie, an denen Lehrerinnen und Lehrer für Schulen und Hochschulen ausgebildet werden. Als problematisch gelten die zahlreichen Imame in den Moscheen der Türkisch-Islamischen Union Ditib, die von der türkischen Religionsbehörde Diyanet entsandt und bezahlt werden. Innenminister Seehofer will die ausländische Einflussnahme möglichst weit zurückdrängen. Immer wieder kontrovers diskutiert werden auch die Kopftuchfrage, das Schächten oder die Stellung von Frauen und Mädchen im Islam. Seehofer will ferner den Fokus stärker auf alltagspraktische Fragen wie den Umgang mit Gebetszeiten oder die Mitarbeit in Sportvereinen lenken.