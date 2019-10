Eine neue Hymne für Deutschland: Mit diesem Wunsch hat Thüringens amtierender Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) im Mai dieses Jahres für einigen Wirbel gesorgt. Weit ist er damit aber nicht gekommen. Hätte er sich besser mal auf ein Thüringen-Lied konzentriert. In offiziellen Werbebroschüren taucht sie leider (noch) nicht auf, Reinald Grebes "THÜÜÜÜÜHÜÜÜÜÜÜÜRINGEN"-Hymne. Dabei hat dieses Lied so viel Positives für Thüringens Image getan. Gut, manche besonders stolze Thüringer vor allem älteren Jahrgangs mögen dies vielleicht bestreiten. Aber diese Hymne des in Köln geborenen, später in Jena tätigen und heute in Berlin und in der Uckermark lebenden Thüringen-Experten Grebe ist KULT und für das mitteldeutsche Bundesland von unschätzbarem Wert.