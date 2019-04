Wer dagegen einfach nur mitreden will oder vor der letzten Staffel eine kleine Auffrischung braucht, kann bedenkenlos weiterlesen. Denn: "Game of Thrones" gilt als eine der aufwendigsten und vielschichtigsten Serien der TV-Geschichte - und begeistert damit weltweit Millionen Menschen. Die Plots sind kompliziert, die Charaktere zahlreich, die Wendungen verstörend. Am Sonntag startet die finale Staffel der Fantasy-Sage in den USA, am Montag - um 3 Uhr morgens - dann auch in Deutschland. Und darum geht's: