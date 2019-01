Der Kongress muss einem Notstand zwar nicht zustimmen, kann ihn aber beenden, wenn beide Kammern dafür stimmen. Im Senat haben mit 53 der 100 Sitze die Republikaner eine knappe Mehrheit, im Repräsentantenhaus die Demokraten. Auch vor Gericht könnten die Sondervollmachten angezweifelt werden. Im Obersten Gerichtshof sind jedoch die republikanisch geprägten Richter in der Mehrheit. "Brett Kavanaugh hat sich in der Vergangenheit schon dahingehend geäußert, dass er dem Präsidenten eher mehr Vollmachten zugestehen würde", sagt US-Politikexperte Braml über den neuen Richter am Obersten Gerichtshof, der schon in der Regierung von George W. Bush gearbeitet hatte.



Professor Irwin Collier vom John-F.-Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin glaubt aber eher an eine Kompromisslösung in dem Streit. "Es ist gerade wahrscheinlicher als noch vor drei Wochen, dass es zu einer Einigung kommt", so Collier. Eine Lösung durch den Nationalen Notstand bliebe am Ende wohl lediglich eine Drohung.