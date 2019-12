Und was empfiehlt der Star-Koch den Normalos am Herd? "Die Gastgeber sollen an Weihnachten kochen, was sie können. Also kein neues Rezept ausprobieren, was oft in Stress ausartet", sagt Lumpp. "Lieber am Heiligen Abend etwas Leckeres zubereiten und am 25.12. dann schön essen gehen, als sich unter Druck zu setzen." Wer gerne kocht, den ermuntert Lumpp zu weihnachtlichen Aromen: "Orangen, Glühwein, Gewürze. Man soll schmecken, dass Weihnachten ist."