Sobald sie Farbe bekennen muss, fliegen ihr die Illusionen und nicht geklärten Ziel-Konflikte um die Ohren. Nicolai von Ondarza, Brexit-Experte

Von Ondarza: Sie hat es immer wieder dadurch erreicht, dass sie schwierige Entscheidungen in die Zukunft verschoben oder vermieden hat. So auch am Dienstag: Denn den Kompromiss, den sie am Ende mitgetragen hat, war ja von der EU zu verlangen, andere Regeln für die irische Grenze zu entwickeln, ohne sich festzulegen, wie die eigentlich aussehen.



So konnte sie sowohl die harten EU-Gegner in ihrer Partei, als auch diejenigen, die eine Annährung an die EU wollten, wieder vereinen. Die Krise, in der sie aktuell steckt, erklärt sich daraus. Aber sobald sie Farbe bekennen muss, wie jetzt am Ende des Brexit-Prozesses mit dem Austrittsabkommen und dem Backstop den sie ausgehandelt hat, fliegen ihr die Illusionen und nicht geklärten Ziel-Konflikte um die Ohren.