Sie geloben, "Schweine" und "Ungläubige" zu töten, präsentieren ihre kurdischen Gefangenen vor laufenden Kameras, und in einem besonders grausamen Video schießen sie auf einen Mann, der gefesselt am Boden liegt. Sie sind syrische Kämpfer, Teil der sogenannten Syrischen Nationalarmee, und die Stoßtruppen in der derzeitigen türkischen Offensive gegen die kurdischen Kräfte in Nordsyrien.