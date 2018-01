Offensichtlich gut. Beide Präsidenten haben einen persönlichen Draht zueinander entwickelt. Nach der "herzlichen Gastfreundschaft" durch Trump und First Lady Melania in dessen Golfclub im April in Mar-a-Lago in Florida plant Xi einen "Staatsbesuch plus" für den US-Präsidenten in Peking. Außer den üblichen Ritualen wie Ehrengarde und Staatsbankett sind "ein paar besondere Arrangements" geplant, heißt es von chinesischer Seite, die für ausländische Staatsgäste schon so manches Feuerwerk gezündet hat.

Bildquelle: dpa