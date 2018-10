Es gibt einige konstruktive Ansätze, um wieder Leben in einen Stadtteil zu bringen. Diese können auch von den Bewohnern kommen. In einigen Städten gibt es den sogenannten Bürgerhaushalt. Hierbei stellt die Stadt den Bewohner Geld für Projekte zur Verfügung. In Köln stehen jedes Jahr 900.000 Euro für Bürgerprojekte bereit. Im Vergleich: In Paris gibt es bis zu 90 Millionen Euro.