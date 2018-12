Es kann vorkommen, dass Wölfe nachts Dörfer durchqueren, am Dorfrand nach Nahrung suchen oder tagsüber in Sichtweite von bewohnten Gebäuden entlang laufen. Die Erfahrung zeigt, dass von einem solchen Verhalten allein keine Gefährdung des Menschen ausgeht. Trotzdem sollten einige Regeln beachtet werden:



Abfälle: In Gebieten mit Wolfsvorkommen sollten Abfälle, die Fressbares enthalten, sicher verschlossen gelagert werden.



Füttern: Wölfe sollten auf keinen Fall gefüttert oder an Menschen gewöhnt werden. Wer Wölfe füttert, gewöhnt die Tiere an die bequeme Nahrungsquelle. Dann können sie aufdringlich werden.



Hunde: Ein unbeaufsichtigter Hund läuft Gefahr, von Wölfen als "fremder Wolf" angegriffen zu werden, der in ihr Revier eindringen will. Hunde sollten konsequent an der Leine geführt werden. Bei einer direkten Wolfsbegegnung sollte der Hund an der kurzen Leine gehalten werden.



Kinder: Kinder sollten aufgeklärt werden. Menschen – Kinder wie Erwachsene – gehören nicht in das Beutespektrum von Wölfen. Eine mögliche Gefährdung durch alle Wildtiere, seien es Wildschweine, Rehböcke in der Paarungszeit, Zecken oder sonstige, ist nie zu 100 Prozent auszuschließen. Ein besonnenes Verhalten hilft aber solche Begegnugen zu entschärfen.



