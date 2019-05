Gorny: Wir gehen in drei Schritten vor. Zum Ersten "Identifizieren": Anhand verschiedener Signale können wir abschätzen, welche Beiträge falsch oder irreführend sind. Das können URLs sein, also die Struktur der Links. Oder wie ein Artikel überhaupt angesehen oder geteilt wird. Zudem hilft uns das Feedback unserer Community. Diese Vorauswahl hilft den Faktenprüfern, überhaupt in der Masse an Informationen zurechtzukommen. Im zweiten Schritt bewerten Faktenprüfer entsprechende Inhalte. Hierfür gibt es eine Bewertungsskala mit bis zu neun unterschiedlichen Punkten. Ist die Bewertung erfolgt, geht es im dritten Schritt um das Reduzieren. Wenn eine Meldung als falsch markiert worden ist, reduziert sich die Reichweite um circa 80 Prozent. Das heißt, sie taucht so gut wie gar nicht mehr im News Feed auf. Wir setzen die Informationen der Faktenprüfer auch ein, um unsere Technologie zu verbessern und so potenzielle Falschmeldungen zukünftig besser und schneller erkennen zu können.