Jeder Verbraucher in Deutschland wirft nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums pro Jahr und Kopf 75 Kilogramm Lebensmittel in den Müll. Einer aktuellen Studie zufolge enden demnach in der Bundesrepublik fast zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr als Abfall. Die Hälfte wäre laut der Studie theoretisch vermeidbar. Etwas mehr als die Hälfte der Lebensmittelabfälle oder 6,14 Millionen Tonnen fällt dabei in Privathaushalten an, das ist der mit Abstand größte Anteil. Dazu kommen Verluste bei Erzeugung, Verarbeitung, im Handel und in Restaurants.