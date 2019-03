Die Boeing 737 ist das meistverkaufte Verkehrsflugzeug weltweit, die 737 Max ist das neueste Modell. Bis Ende Januar wurden 5011 Max-Maschinen bei Boeing bestellt, 350 davon sind bereits ausgeliefert. Vor allem Billig-Airlines wie Ryanair oder Norwegian haben viele Maschinen bestellt, um damit ihre alten 737-800 zu ersetzen. Auch die deutsch-britische Fluggesellschaft Tuifly hat Max 8 in der Flotte. In Deutschland ist aber noch kein Modell stationiert. Wie das Luftfahrt-Bundesamt mitteilte, gibt es derzeit nur eine vorläufige Zulassung. Tuifly will Mitte April die erste von sechs Maschinen in Deutschland stationieren und hält an dem Zeitplan weiter fest - auch wenn das nun angeordnete Flugverbot für den deutschen Luftraum drei Monate gelten soll. Bislang wird Deutschland nur selten von ausländischen Max 8 angesteuert. Das Bundesamt zählte in den vergangenen 30 Tagen nur rund 80 Einflüge.