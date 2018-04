Skripal, 66, und seine Tochter Yulia, 33, werden am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank nahe eines Einkaufszentrums in Salisbury mit Vergiftungserscheinungen aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden befinden sich derzeit im Koma, ihr Zustand wird von den Ärzten als ernst aber stabil bezeichnet. In beiden konnte ein Nervengift nachgewiesen werden.



Ein ebenfalls zunächst schwer erkrankter Polizist, der als einer der ersten vor Ort eingetroffen war, konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Die Ermittler entdeckten ebenfalls Spuren von Nervengift in dem von Skripal besuchten Pub "The Mill" und im Restaurant "Zizzi" in Salisbury, teilten britische Gesundheitsbehörden mit.



Quelle: ap, dpa, reuters