In einer internen Runde der CSU-Spitze hatte Seehofer am Sonntag auch die Erwartung geschürt, dass er vollständig in den Ruhestand treten will. Direkt kündigte er dies für den CSU-Vorsitz an. Für das Bundesinnenministerium aber nur indirekt, wie Teilnehmer der kleinen Runde nach wie vor berichten. Demnach sagte Seehofer, ohne CSU-Vorsitz sei das Amt in der Bundesregierung nicht zu halten. Einen Rücktrittstermin nannte er aber nicht.