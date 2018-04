Dies konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Spannungen zwischen beiden Ländern zuletzt noch einmal verstärkt hatten. Ein Auslöser waren die Strafzölle auf die Einfuhr von Aluminium und Stahl, die Trump im März verhängt hatte. Die Europäische Union wurde nach Protesten zwar vorerst von diesen Zöllen ausgenommen, die Sonderregelung gilt aber nur noch bis kommenden Dienstag. Merkel wollte bei Trump für eine dauerhafte Befreiung werben. Ob dies vor Ende der Frist gelingen würde, wurde in deutschen Regierungskreisen jedoch skeptisch bewertet.



Ein weiteres drängendes Thema war das internationale Abkommen von 2015 zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms. Trump hat damit gedroht, die Vereinbarung aufzukündigen, die er für unzureichend hält. Die Bundesregierung will das Abkommen retten. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss Trump bis zum 12. Mai entscheiden, ob er die auf Basis des Abkommens ausgesetzten Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft setzt.