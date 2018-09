Barack Obama bei der Trauerfeier für John McCain. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

In Abwesenheit von Präsident Donald Trump hat Washington Abschied vom verstorbenen US-Senator John McCain genommen. Die früheren Präsidenten Barack Obama und George W. Bush würdigten den Politiker. "Er hat uns zu besseren Präsidenten gemacht, so wie er den Senat besser gemacht hat, so wie er das Land besser gemacht hat", sagte Obama.



McCain (81) war an einem Gehirntumor gestorben. Der Republikaner war der schärfste innerparteiliche Gegner Trumps. Der US-Präsident spielte Golf in Virginia.