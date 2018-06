Ich glaube, er will was machen. Er will die richtigen Dinge tun. Donald Trump über Kim Jong Un

Politisch missliebige Menschen werden gefoltert und als Arbeitssklaven in Straflagern missbraucht. Nach Schätzungen der US-Regierung werden 80.000 bis 120.000 Menschen in teils schlimmen Verhältnissen in Arbeitslagern gefangen gehalten. Alle Medien sind gleichgeschaltet. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes setzt die Staatsführung auf "ideologische Erziehung" und Abschottung gegen Ideen aus dem Ausland. Aber Trump ist überzeugt, dass Kim bereit sei, die Lage zu verbessern. "Die werden was machen", sagte Trump. "Ich glaube, er will was machen. Er will die richtigen Dinge tun."