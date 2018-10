Auch während zahlreicher Krisen stand Washington an Riads Seite. So laufen denn auch im Fall des mutmaßlich ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi (Anmerkung der Redaktion: der Journalist Dschamel Chaschukdschi schrieb in der "Washington Post" und auf seinem Twitteraccount unter dem englisch transkribierten Namen Jamal Khashoggi) hinter den Kulissen Bemühungen, das spezielle Verhältnis nicht zu Schaden kommen zu lassen. Zwar hat US-Präsident Donald Trump zunächst - vor dem Hintergrund wachsender globaler Empörung über die vermutete Ermordung - betont, dass er den Fall aufgeklärt haben will. Auch drohte er mit "schwerer Bestrafung" unter gegebenen Umständen. Dann wartete er jedoch mit der Idee auf, dass unabhängige Mörder - also kein von Saudi-Arabien entsandtes Mordkommando - den Journalisten auf dem Gewissen haben könnte.